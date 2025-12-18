قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات السينما أمسl مني زكي تتربع على القمة بـ"الست".. والسعدني بالمركز الثاني

فيلم الست
فيلم الست
أحمد البهى

تنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، الاربعاء ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم الست:

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في ثاني أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليلة أمس ، حيث حصد الفيلم ايرادات وصلت الي 1,115,309 جنيه مصري.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

ولنا في الخيال حب:

حقق فيلم ولنا في الخيال حب  من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد ، ايرادات بلغت 705,634 جنيه مصري.

السلم والثعبان 2:

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 566,014 جنيه

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 336,415 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي

أوسكار

حقق فيلم “أوسكار” إيرادات وصلت إلى  51,388 جنيه.

“أوسكار - عودة الماموث” هو إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني ”محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي"، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

فيها إيه يعنى؟!

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 64,172 جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

قصر الباشا

وحقق فيلم "قصر الباشا" إيرادات ليلة أمس ، وصلت إلى  34,251 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان.

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.



 

