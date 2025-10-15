القائمة الوطنية بالصعيد تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب في الجيزة

تقدمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بأوراق ترشحها رسميا لخوض انتخابات مجلس النواب بالجيزة ووسط وجنوب وشمال الصعيد.

وتحصل دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 102 مقعدا بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وتشمل محافظات: (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

وبذلك تكون ثلاث قوائم قد تقدمت رسميا بأوراق ترشحها ضمن القائمة الوطنية في شرق وغرب الدلتا والصعيد، وفي انتظار الإعلان عن قائمتي القاهرة ووسط وشمال الدلتا.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.