انتهاء الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.. القائمة الوطنية بالغربية تكشف أسماء مرشحيها

كشفت مصادر موثوق بها داخل أحزاب القائمة الوطنية بالغربية عن أسماء المرشحين المتقدمين من أبناء المحافظة في آخر أيام الترشح في سباق انتخابات مجلس النواب 2025 م .



وجاء البيانات كالآتي :

أميرة فؤاد رزق جرجس المصرى الديمقراطى

صافيناز طه طلعت محمد الدرس العدل

السيد محمد مرزوق القصير الجبهة الوطنية

على محمد على عز مستقبل وطن

محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن

ابراهيم محمد مجدى محمود مستقبل وطن

فريد محمد فريد واصل حماه وطن

احمد جابر الشرقاوى الجبهة الوطنية

ياسر محمد احمد الحفناوى الجبهة الوطنية

وفاء احمد احمد السرنجاوى مستقبل وطن

هبه نبيل احمد فسيخ حماه وطن

سميرة محمود السيد الجناينى حماه وطن

أية حسن النجار الجبهة الوطنية

أمال ابراهيم عبدالحميد الشعب الجمهورى

سامية محمد نجيب توفيق الشعب الجمهورى

إغلاق أبواب الترشح

كما تغلق لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 م اليوم ، أبوابها بعد انتهاء أيام تلقي أوراق المترشحين، والتي استمرت مدة ثمانية أيام بدأت من الأربعاء الماضي الموافق 8 أكتوبر وحتى اليوم الأربعاء، ويبدأ آخر أيام تلقي أوراق الترشح في الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الثانية ظهرًا.



ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، تعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من 23 أكتوبر، ويبدأ الصمت الدعائي 6 نوفمبر، بالنسبة للمرحلة الأولى.

تفاصيل الانتخابات

وتجري انتخابات المرحلة الأولى خارج الجمهورية يومي 7 و8 نوفمبر، وداخل الجمهورية 10 و11 نوفمبر، وتعلن النتيجة يوم 18 نوفمبر، وتستأنف في نفس الوقت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تبدأ الدعاية الانتخابية من 6 نوفمبر، والصمت الدعائي يبدأ 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي داخل الجمهورية يومي 24 و25 نوفمبر، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.