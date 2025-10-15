عمارة والإتربي والدمرداش.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية بكفر الشيخ

نشرت القائمة الوطنية من أجل مصر «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا» أسماء مرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة على المقاعد المخصصة لنظام القائمة في محافظة كفر الشيخ.

أسماء مرشحي كفر الشيخ

وتضم القائمة كلاً من: المهندس عبد الحميد بدوي دمرداش «مستقبل وطن» واللواء السعيد عبد العظيم عمارة خضر «مستقبل وطن»، وعاطف بكر عجلان «حماة الوطن»، واللواء أسامة أبو العز الإتربي «حماة الوطن»، ماري جرجس جرجس «مستقبل وطن»، شيرين إبراهيم حسنين «مستقبل وطن»، غادة جابر سيد النحاس «مستقبل وطن»، أماني محمد أبو زيد مبروك «حماة الوطن»، رانيا رفعت شريف مصطفى «الجبهة الوطنية»، سناء أحمد محمد جمال الدين «المصري الديمقراطي».

وتشمل محافظات "قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة" ومقرها مديرية أمن القاهرة، 6 محافظات هى "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وخصص لها 102 مقعد.

