الجزار يتصدر المشهد.. 4 وزراء سابقين في القائمة الوطنية عن القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

ينشر موقع صدى البلد أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025 عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، والتي تضم عدداً من الشخصيات البارزة وأسماء لوزراء سابقين، في مشهد يعكس ثقل القائمة وتنوع خبراتها السياسية والتنفيذية.

اسماء وزراء سابقين بالقائمة الوطنية

وجاء في مقدمة الأسماء كل من:

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق

السيد القصير وزير الزراعة السابق

المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية السابق

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق

وتؤكد هذه الأسماء أن القائمة الوطنية من أجل مصر تسعى لتقديم تركيبة متوازنة تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة التشريعية، بما يعزز من حضورها في المشهد الانتخابي القادم.