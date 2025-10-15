قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تربيتك غلط.. هيدي كرم توجه رسالة ونصيحة للسيدات
من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
الجزار يتصدر المشهد.. 4 وزراء سابقين في القائمة الوطنية عن القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

عاصم الجزار
عاصم الجزار
حسن رضوان

ينشر موقع صدى البلد أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025 عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، والتي تضم عدداً من الشخصيات البارزة وأسماء لوزراء سابقين، في مشهد يعكس ثقل القائمة وتنوع خبراتها السياسية والتنفيذية.

اسماء وزراء سابقين بالقائمة الوطنية 

وجاء في مقدمة الأسماء كل من:

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق

السيد القصير وزير الزراعة السابق

المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية السابق

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق

وتؤكد هذه الأسماء أن القائمة الوطنية من أجل مصر تسعى لتقديم تركيبة متوازنة تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة التشريعية، بما يعزز من حضورها في المشهد الانتخابي القادم.

