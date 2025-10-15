قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

القائمة الوطنية تتقدم منفردة في دائرتين .. ومنافسة مع الائتلاف الحر في شرق وغرب الدلتا

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، اتضحت معالم المنافسة على مقاعد القوائم المغلقة بعد غلق باب الترشح رسميا، حيث شهدت بعض الدوائر تقدم قائمة واحدة فقط دون منافسة، بينما تشهد دوائر أخرى منافسة مباشرة بين قائمتين.

القوائم المقدمة 

القائمة الوطنية من أجل مصر  تقدمت بقائمة واحدة مغلقة عن دائرة غرب الدلتا تتضمن 40 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة شرق الدلتا تتضمن 40 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد بعدد 102 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع القاهرة ووسط الدلتا بعدد 102 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا.

وفي المقابل تقدمت قائمة الائتلاف الوطني الحر رسما للمنافسة على نظام القائمة في قطاعي شرق وغرب الدلتا فقط، لتكون منافس مباشر للقائمة الوطنية في هذين القطاعين، بينما بقي قطاعا الصعيد والقاهرة ووسط الدلتا بلا منافسة قائمة أخرى.

دوائر محسومة بقائمة واحدة

وفقا للقانون، فإن الدوائر التي لم يتقدم فيها سوى قائمة واحدة مثل قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد وقطاع القاهرة ووسط الدلتا تعتبر محسومة مسبقا بشرط أن تحصل القائمة على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية.

وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، يتم إعادة فتح باب الترشح لتلك الدوائر، وفقا لما نصت عليه المادة (24) من قانون مجلس النواب.

ونصت مادة 24 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.

