برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي يعكس ثقلها بالمحافل الدولية

النائب محمود عصام ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمود عصام ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028  ، أمر جيد ويؤكد مدي ثقلها في المحافل الدولية.

وأشار عصام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان وفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028.

كانت مصر، قد فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان "الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد"، التي قدمتها الدكتوره أمل حماده أستاذ العلوم السياسية ، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس، وبحضور الدكتورة عزة كامل الخبيرة النسوية ونخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.

وأكد كارم أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة في أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص، ودعم مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.

وأضاف أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في بناء السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.

