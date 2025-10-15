قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المنظمة المتحدة: عضوية مجلس حقوق الإنسان تعكس قوة مصر دوليا

الديب أبوعلي

تقدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بأسمى آيات التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة فوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في مسيرتها الجادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة، إن هذا الفوز يُعد تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة في دعم قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وترسيخ مبادئ الحقوق والحريات في إطار التنمية المستدامة والإصلاح الشامل الذي تشهده الدولة المصرية.

تعزيز الشراكة الدولية 

وأكد عبد النعيم دعمه الكامل للنهج المصري في تعزيز الشراكة الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان، ومواصلة العمل على تعزيز الحوار والتعاون البنّاء بين الدول لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لكل الشعوب.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني الكبير، متمني لمصر دوام التوفيق والنجاح في أداء دورها الرائد داخل مجلس حقوق الإنسان، بما يسهم في خدمة قضايا العدالة والإنسانية على مستوى العالم.

المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان

