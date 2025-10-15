رئيس وزراء باكستان يرحب بانتخاب بلاده لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أ ش أ

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بانتخاب بلاده لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات، تبدأ في الأول من يناير 2026.



وقال شريف - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ - إن انتخاب باكستان لعضوية المجلس يعكس دورها الفعال في منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا التزام بلاده بالعمل الجاد في المجلس لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم.



جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة مسئولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.



ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.