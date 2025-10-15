مدبولي: نثق في خطوات مصر المقبلة لبدء التشاور بشأن تنفيذ خطة التسوية في غزة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،عن ثقته في الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها للبدء في عملية التشاور مع الأطراف المعنية، من أجل بحث سبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمتعلقة بإقرار السلام في قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف.

تنسيق مستمر وموقف واضح من القاهرة

أوضح مدبولي أن الدولة المصرية تعمل بتنسيق وثيق مع القوى الإقليمية والدولية، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف مصر كان وما زال ثابتًا تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة.

مصر تدير الملف الفلسطيني برؤية استراتيجية واضحة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إدارة ملف التسوية تتم وفقًا لاستراتيجية مدروسة، تراعي الحفاظ على الأمن الإقليمي، وتفادي الانزلاق نحو الفوضى، مضيفًا أن الدور المصري في المرحلة المقبلة سيكون محوريًا في إنجاح أي تحرك دولي لحل الأزمة.

