رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد شهادة دولية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف هو الأعلى منذ 7 سنوات.

وقال مدبولي إن هذا التقييم يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويؤكد نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والدور السياسي والدبلوماسي الفاعل.

مدبولي: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة

وفيما يتعلق بتطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، شدد رئيس الوزراء على أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

إعمار غزة أولوية للدولة المصرية

وأضاف مدبولي أن ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، موضحًا أن الحكومة بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين وإعادة الحياة للقطاع.