إعدام سجائر مهربة جمركيًا وتحرير محاضر تموينية متنوعة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد عن إعدام حرز سجائر مهربة جمركيًا مختلفة الأنواع والنكهات بسراي النيابة العامة، بحضور مدير الرقابة التموينية ومدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، وبمعاونة مختصين بالمديرية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على استقرار الأسواق، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح.

فى سياق متصل، نفذت الرقابة التموينية بالمديرية حملات تفتيش على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 38 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.