الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الأربعاء/ إحباط هجوم مسلح استهدف أربعة مواقع في منطقة "سبين بولداك" بإقليم بلوشستان، وتصفية ما بين 15 و20 مسلحا.



وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني -حسبما ذكر "راديو باكستان"- بأن القوات المسلحة تقف بحزم وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادة باكستان وسلامة أراضيها، وأن أي عدوان على باكستان سيتم الرد عليه بكل قوة.



وتشهد باكستان ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".