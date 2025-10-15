سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

زف الإعلامي سيف زاهر بشري ساره لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. من الوارد عودة عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر في بطولة امم أفريقيا .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران امس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.