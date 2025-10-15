شوبير يكشف حقيقة موافقة مجلس الزمالك على قرض بقيمة 2500 دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل المستند المتداول ، بشأن قرض بقيمة بقيمة 2500 دولار من الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك لصالح النادي.





وقال شوبير : تحقّقت من حقيقة المستند المتداول، وتبيّن أنه قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك برقم 14، يتعلق بموافقة المجلس على قرض بقيمة 2500 دولار، من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وجرى تخصيصه لسداد مستحقات لاعبة برازيلية سابقة في فريق كرة الطائرة بالنادي.

و تابع شوبير : هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات المحاسبية المتبعة داخل النادي، بهدف إحكام الرقابة وضمان استرداد المبالغ المالية لاحقًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.