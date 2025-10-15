وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن بعض أولياء الأمور يدفعون مبالغ مالية كبيرة لقيد أبنائهم في قطاع ناشئي القلعة البيضاء.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC: "لا يليق بمسؤول في الزمالك أن يخرج إلى الإعلام ويتحدث عن أن النادي سيموت بسبب الأزمات، أشعر بالحزن الشديد لما يحدث داخل النادي."

وتابع: "يجب أن يكون هناك حل جذري للأزمة المالية التي يمر بها الزمالك، فالنادي لا يجب أن يقف مصيره على أرض أكتوبر فقط، وأتساءل: ما الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لحل الأزمة؟"

وأشار عبد اللطيف إلى وجود رشاوى داخل قطاع الناشئين بالزمالك، قائلاً: "في فريقي مواليد 2007 و2012، بعض أولياء الأمور دفعوا نصف مليون جنيه لقيد أبنائهم في الزمالك، ولديّ فيديوهات تثبت هذه الوقائع."

وشدد قائلاً: "هناك مسؤول في الزمالك يتم تشطيب الفيلا الخاصة به بمبالغ كبيرة، مقابل قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين."

ووجّه رسالة لمجلس الإدارة قائلاً: "أقول لحسين لبيب، رئيس النادي: كيف يحدث ذلك داخل الزمالك؟ وأنا مستعد لتقديم الفيديوهات للنادي."