محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت

أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، رفض الطعن المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد شيرين عبدالوهاب.



وكتب قنطوش عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "انتصار جديد للفنانة شيرين عبدالوهاب على روتانا. أصدرت محكمة النقض اليوم الأربعاء حكما يعد انتصارا جديدا للفنانة شيرين عبدالوهاب على شركة روتانا، وذلك للمرة الثانية، حيث قضت المحكمة بإجماع الآراء بعدم قبول الطعن رقم 11834 لسنة 95 المقام من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد شيرين سيد عبدالوهاب".

وأكد ياسر قنطوش أن المحكمة أيضا ألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة، وأصبح بذلك الحكم باتًا ونهائيًا، كما أصبح من حق الفنانة شيرين عبدالوهاب إصدار أغانيها في أي وقت والتعاقد مع أي جهة إنتاجية بدون قيد أو شرط.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بتغريم شركة روتانا 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبد الوهاب مع "روتانا"، ما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغاني الفنانة.