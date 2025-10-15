علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب

كشف الفنان علاء عرفة عن كواليس تحضيره لشخصية الضابط التي قدمها في مسلسل "ولد بنت شايب"، موضحًا أنه حرص على تقديم الشخصية بصورة مغايرة للصورة النمطية المعتادة في مثل هذه الأدوار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن تحضيره للدور بدأ من أدق التفاصيل الشكلية وصولًا إلى الجوانب النفسية والإنسانية للشخصية، قائلاً: "بدأنا نفكر من أول شكل الشخصية.. هيبقى عامل إزاي، واتكلمنا في تفاصيل زي الشنب والمظهر العام، وكنت حريص إن كل حاجة تبقى طبيعية من غير مكياج أو إضافات خارجية".

وأشار إلى أن التعاون مع المخرجة زينة أشرف عبد الباقي كان له أثر كبير في تطوير الشخصية، إذ عملا معًا على بناء خلفية واقعية للضابط، تتجاوز حدود المهام الرسمية إلى إظهار الجوانب الإنسانية والديناميكية النفسية له، مؤكدًا أن ذلك ساعد في تقديم صورة أكثر عمقًا ومصداقية.

وأوضح أن الشخصية تمثل ضابطًا شابًا يسعى لإثبات ذاته في بيئة عمل جديدة، ويواجه تحديات مهنية ونفسية، لافتًا إلى أن العلاقة التي تربطه برئيسه الذي يجسده الفنان ياسر عزت شكلت محورًا دراميًا مهمًا داخل العمل