ولد وبنت وشايب يتصدر نسب المشاهدة في مصر

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد البهى

تمكن مسلسل ولد وبنت وشايب، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة watch it، بعد طرحه بساعات. 

واحتل مسلسل ولد وبنت وشايب المركز الاول من أصل10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

العمل من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار،  ليلى أحمد زاهر، حازم سمير، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، والفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

يشهد العمل عودة للتعاون بين انتصار وأشرف عبد الباقي ، بعد أن قدما واحدًا من أهم وأنجح السيت كوم في الدراما العربية، وهو رجل وست ستات بأجزائه المتعددة. 

مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، في أولى تجاربها الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية، والثانية في مجال الإخراج بشكل عام، حيث سبق أن قدمت فيلمها الأول مين يصدق، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين كضيوف شرف، ومنهم والدها أشرف عبد الباقي

تدور أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله، لكن حياته تتغير بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، ومن هنا تبدأ الأحداث. كما ستظهر الفنانة انتصار في دور سيدة تعمل لدى الفنان أشرف عبد الباقي وتُدعى “أم إبراهيم”.

