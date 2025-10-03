قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
فن وثقافة

غدا.. انطلاق ورشة تدريبية لدعم وتمكين ذوي الهمم ضمن برامج قصور الثقافة

الورشة التدريبية
الورشة التدريبية
أحمد البهى

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد السبت، في العاشرة صباحا، ورشة تدريبية بعنوان "دعم وتمكين ذوي الهمم"، بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، وذلك للعاملين والمتعاملين مع ذوي الهمم بقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالي.

تقام الورشة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق واحتياجات ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع وبيئة العمل الثقافية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتقبلا لجميع الفئات.

وتتناول الورشة المفاهيم الأساسية حول الإعاقة وأنواعها، والفرق بين التمكين والدمج، وتقدمها الدكتورة هبة كمال، مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات الخاصة بذوي الهمم، يلقيها محمد مختار غريب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تسلط الورشة الضوء على أهمية التخاطب ودور بعض البرامج في دعم الأطفال ذوي الهمم، وآليات التخاطب ونموهم في ظل الإعلام، بما في ذلك الميديا الموبايل وقنوات الأطفال، وتقدمها الدكتورة أسماء الأعصر، رئيس وحدة المنستوري بمركز الإيمان لذوي الاحتياجات الخاصة والباحثة في الدراسات النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تتناول موضوع التكامل الحسي للأطفال ذوي الهمم، والتفاعل الثقافي والاندماج المجتمعي، وتقدمها الدكتورة ياسمين سعد مطر، أستاذ جامعي وخبير في الإعاقة، إلى جانب مناقشة تداعيات النمو الجسمي لذوي الهمم وعلاقته بتواجدهم في المواقع الثقافية، تقدمها الدكتورة داليا الشيخ، دكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق تنمية قدرات ذوي الهمم، تشمل الورشة جلسة حول العلاج بالفن وتأثيره، مدعومة بورشة تصنيع قفازات عرائس، تقدمها هبة رشدي، باحثة دكتوراه في مجال العلاج بالفن وعلم نفس التربية الفنية بإعداد القادة الثقافيين، بالإضافة إلى مناقشة تحديات وصعوبات الإعاقة البصرية، مع عرض مشروع "بوصلة كفيف" كنموذج عملي، يلقيها أحمد حسام، مؤسس ورئيس فريق بوصلة كفيف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة دعم وتمكين ذوي الهمم التكامل الحسي للأطفال ذوي الهمم

