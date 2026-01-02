قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يعقد اجتماعًا لبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين

أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وكذلك للعاملين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أعضاء المجلس الطبي الأعلى بقطاع البترول برئاسة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، لمتابعة تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين بشركات القطاع والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكلف الوزير خلال الاجتماع بدراسة سبل رفع كفاءة إدارة منظومة الرعاية الصحية للعاملين وتحديد أوجه التحسين  والارتقاء  بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم والمتقاعدين على مستوى الجمهورية ، إلى جانب وضع آليات  للمتابعة  لضمان فعالية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعاملين بالشركات والمواقع  ، كما أكد الوزير استمرار عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الشأن لمتابعة التكليفات في هذا الصدد .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس ورئيس صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول و أعضاء المجلس الطبي الأعلى بالقطاع.

