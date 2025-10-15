أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن موقف نجم الزمالك بعد الأزمة المالية

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في البقاء ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى حل الأزمة المالية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خوان ألفينا متمسك بالبقاء مع الزمالك ويرغب في حل الأزمة المالية وسعيد بعلاقته مع الجمهور".

في سياق متصل أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يواجه أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.

وقال "شبانة"، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "بيزيرا قد يفسخ عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية."

وتابع: "الزمالك أصبح أمام مشكلة كبيرة مع بيزيرا بسبب مستحقاته المالية، خاصة وأن اللاعب تألق في بداية مشاركته مع الفريق."

وعن أنباء حصول اللاعب على الجنسية المصرية، أوضح شبانة: "البعض تحدث عن وجود محاولات لحصول اللاعب على الجنسية المصرية، لكن مصر لا تُجنِّس اللاعبين."

وأضاف: "الزمالك يعاني من العديد من الأزمات المالية بسبب المستحقات، ومن بينها مستحقات محمود بنتايج، ورحيله قد يسبب أزمة كبيرة داخل الفريق، خاصة في ظل ابتعاد أحمد فتوح عن مستواه."