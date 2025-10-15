وسائل إعلام إسرائيلية: الاحتلال يعتزم فتح معبر رفح خلال أيام المقبلة بضغط مصري

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب ضغوط مباشرة مارستها القاهرة.

وبحسب صحيفة هآرتس، جاء هذا التطور بعد أن كانت إسرائيل قد رفضت، يوم الثلاثاء، فتح المعبر، مبررة قرارها بعدم وجود "خطوات جدية" من حركة حماس للكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

لكن الموقف الإسرائيلي تغير خلال الساعات الأخيرة، بعد تسليم جثامين عدد من الجنود الإسرائيليين، وسط تقارير تشير إلى أن كتائب القسام تستعد لتسليم مزيد من الجثث خلال الليلة، في ظل ضغوط متزايدة من الوسطاء.

وكان من المفترض أن يعاد فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، أميركية وقطرية، والذي يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادلا للأسرى، وانسحابا تدريجيا لقوات الاحتلال من القطاع.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم أربع جثامين لإسرائيليين، لا تزال إسرائيل تماطل في إعادة فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط دعوات دولية بضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق الإنساني.