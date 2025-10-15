قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
وسائل إعلام إسرائيلية: الاحتلال يعتزم فتح معبر رفح خلال أيام المقبلة بضغط مصري

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب ضغوط مباشرة مارستها القاهرة.

وبحسب صحيفة هآرتس، جاء هذا التطور بعد أن كانت إسرائيل قد رفضت، يوم الثلاثاء، فتح المعبر، مبررة قرارها بعدم وجود "خطوات جدية" من حركة حماس للكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

لكن الموقف الإسرائيلي تغير خلال الساعات الأخيرة، بعد تسليم جثامين عدد من الجنود الإسرائيليين، وسط تقارير تشير إلى أن كتائب القسام تستعد لتسليم مزيد من الجثث خلال الليلة، في ظل ضغوط متزايدة من الوسطاء.

وكان من المفترض أن يعاد فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، أميركية وقطرية، والذي يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادلا للأسرى، وانسحابا تدريجيا لقوات الاحتلال من القطاع.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم أربع جثامين لإسرائيليين، لا تزال إسرائيل تماطل في إعادة فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط دعوات دولية بضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق الإنساني.

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

