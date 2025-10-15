قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب
حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها
أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية
رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة
ساندي رضا

أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالإنجاز المتميز الذي حققته مكتبة مصر العامة بدمنهور بحصولها على المركز الثالث في مسابقة "مكتبة العام المتنقلة 2025"، تقديراً لدورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا النجاح يُعد انعكاسًا مباشرًا للجهود المخلصة التي تبذلها المكتبة في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة.

وجاء هذا التتويج خلال مشاركة المكتبة في اللقاء الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، الذي استضافته مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة".

وقد شهد اللقاء حضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية من مختلف المحافظات، حيث جرى استعراض التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة في مجال نشر الثقافة وتعزيز دور المكتبات كمراكز إشعاع فكري وتنموي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة للمحافظة في تفعيل الدور الثقافي والتنويري، من خلال الأنشطة المتنوعة والمبادرات المبتكرة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتُسهم في ترسيخ قيم القراءة والتعلم والإبداع داخل المجتمع البحراوي.

وتؤكد محافظة البحيرة أن هذا النجاح يعكس مدى الدعم والرعاية التي توليها الدولة للثقافة والمعرفة كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية الوعي المجتمعي.

البحيرة مكتبة دمنهور محافظة البحيرة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

بسمة وهبة

بسمة وهبة: منظومة الأمان في عهد السيسي جعلت المصريين أكثر فخراً وثقة

عبد الناصر قنديل

خبير تشريعات: البرلمان المقبل سيشهد تغييرات جذرية في تركيبة القوى السياسية

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: تقرير هيئة الاستعلامات حول قمة شرم الشيخ وثيقة للتاريخ

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد