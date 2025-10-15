دمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025

أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالإنجاز المتميز الذي حققته مكتبة مصر العامة بدمنهور بحصولها على المركز الثالث في مسابقة "مكتبة العام المتنقلة 2025"، تقديراً لدورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا النجاح يُعد انعكاسًا مباشرًا للجهود المخلصة التي تبذلها المكتبة في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة.

وجاء هذا التتويج خلال مشاركة المكتبة في اللقاء الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، الذي استضافته مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة".

وقد شهد اللقاء حضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية من مختلف المحافظات، حيث جرى استعراض التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة في مجال نشر الثقافة وتعزيز دور المكتبات كمراكز إشعاع فكري وتنموي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة للمحافظة في تفعيل الدور الثقافي والتنويري، من خلال الأنشطة المتنوعة والمبادرات المبتكرة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتُسهم في ترسيخ قيم القراءة والتعلم والإبداع داخل المجتمع البحراوي.

وتؤكد محافظة البحيرة أن هذا النجاح يعكس مدى الدعم والرعاية التي توليها الدولة للثقافة والمعرفة كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية الوعي المجتمعي.