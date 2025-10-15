قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبطال وادى دجلة يتألقون في رمي الرمح والكاراتيه والجمباز والسباحة ويحققون إنجازات عالمية وقارية

القسم الرياضي

واصل أبطال أندية وادى دجلة تألقهم اللافت في أكتوبر 2025، بتحقيق إنجازات عالمية وقارية في رياضات متنوعة، تؤكد على قوة البرنامج الرياضي للنادي وقدرته على صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الفردية.


في رياضة رمى الرمح للقدرات الخاصة، نظم الاتحاد الدولي لرمى الرمح للقدرات الخاصة بطولة العالم التي أقيمت في أستراليا أكتوبر 2025، حيث حققت بطلتنا سامية محمد لاعبة أندية وادى دجلة للقدرات الخاصة إنجازًا كبيرًا وتاريخيًا بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات رمى الرمح، مسجلة حضورًا متميزًا للنادي في المحافل العالمية.


وفي الكاراتيه، شهد استاد القاهرة خلال يومي 27 و28 سبتمبر 2025 إقامة بطولة شمال أفريقيا من التصنيف A، والتي شهدت تألق أبطال أندية وادى دجلة للكاراتيه بحصدهم 4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في منافسات الكوميتيه، مما يؤكد مستوى الأداء القوي لفريق النادي على المستوى القاري.


أما في الجمباز الإيروبك، فقد نظم الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس مصر التي أقيمت على استاد القاهرة يوم 8 أكتوبر 2025، ونجح أبطال أندية وادى دجلة من مراكز النخيل، محرم بيك، وأسيوط في التتويج بجوائز البطولة، حيث حصدوا 3 ميداليات متنوعة بواقع ميدلتين ذهبيتين وميدالية فضية.


وفي اليوم العاشر من أكتوبر 2025، وضمن نفس البطولة، تألقت بطلات أندية وادى دجلة للجمباز الإيروبك تحت 10 سنوات من مراكز النخيل، أكتوبر 1، محرم بيك، وأسيوط، حيث تمكنّ من حصد 44 ميدالية متنوعة (26 ميدالية ذهبية، 16 ميدالية فضية، و2 ميدالية برونزية)، مما يعكس قوة وتفوق الناشئات في هذه اللعبة.


وفي الجمباز الفني ، نظم الاتحاد المصري للجمباز الفني بطولة كأس مصر على ملعب نادي مدينة نصر يوم 8 أكتوبر 2025، وشارك أبطال أندية وادى دجلة تحت 12 سنة، الذين توجوا بحصد 12 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية وميدالية فضية واحدة، مما يبرز تفوق النادي الفني في هذه الرياضة.


وفي سباحة الزعانف، أقيمت بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي لسباحة الزعانف في أكتوبر 2025 بمدينة العلمين، حيث حققت بطلتنا غادة محمد لاعبة أندية وادى دجلة والمنتخب الوطني إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1 كيلومتر مونو، مضيفة إنجاز جديد للنادي على الساحة العالمية في رياضات المياه المفتوحة.


تأتي هذه الإنجازات المتعددة لتعكس رؤية أندية وادى دجلة المستمرة في دعم وتطوير الألعاب الفردية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة، متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، لتظل أندية وادى دجلة منصة رائدة في صناعة الأبطال المصريين والمنافسة بقوة على كافة المستويات المحلية والدولية.


تجدر الإشارة إلى أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا خاصًا بالألعاب الفردية، حيث تستثمر بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لأبطالها في مختلف الرياضات. هذا التركيز على الألعاب الفردية يعكس رؤية واضحة للنادي في بناء أجيال جديدة من الرياضيين المتميزين القادرين على المنافسة محليًا وعالميًا، مما يسهم في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

