فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سي دي بايو» الصينية، بهدف توسيع آفاق التعاون في إنتاج وتعبئة وتطوير اللقاحات الحيوية، إلى جانب دراسة إدخال لقاحات جديدة إلى الأسواق المصرية والإفريقية خلال السنوات القادمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للتعاون الناجح القائم بين الشركتين في توريد لقاح الكلب للاستخدام البشري (لقاح خلايا فيروس مجفف)، والذي شمل مراحل الإنتاج المختلفة من تعبئة وتجفيف وتحليل المنتج.

إنتاج اللقاحات في مصر

وأضاف «عبدالغفار» ، أن المذكرة تعكس الرغبة المشتركة في نقل وتوطين تكنولوجيا إنتاج اللقاحات في مصر، لدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الحيوية، وتوسيع فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

من جانبه، نوه الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا»، بأن هذا التعاون يعزز استراتيجية الدولة لدعم الشراكات الدولية ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مكانة «فاكسيرا» كمركز إقليمي رائد في إنتاج اللقاحات.

وقّع المذكرة، كلا من الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا»، ونائب رئيس شركة «سي دي بايو»، عن الجانب الصيني، وذلك بحضور اللواء دكتور أمير جودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وعمدة حكومة مقاطعة شينتشن (Shenzhen)، وعدد من قيادات «فاكسيرا»، و مسؤولي حكومة مقاطعة شينتشن مسؤولو شركة «سي دي بايو».