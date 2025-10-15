قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث

الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث

شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا - ISQua) في ساو باولو – البرازيل، تتويجًا جديدًا للإنجازات المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية، حيث تم منح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار – GAHAR) جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديرًا لنجاحها في الحصول على الاعتماد الدولي لثلاث إصدارات من المعايير الوطنية خلال عامي 2024 / 2025، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى هيئات الاعتماد في المنطقة.
وخلال مراسم التكريم، أشادت شخصيات دولية بارزة وممثلو هيئات اعتماد من مختلف دول العالم بالدور الريادي الذي تقوم به “جهار” في تعزيز منظومة الجودة وسلامة المرضى داخل النظام الصحي المصري، وبما حققته من نتائج ملموسة في ترسيخ ثقافة الجودة وتحسين الخدمات الصحية طبقًا للمعايير الدولية المعترف بها من الإسكوا.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلاً: “إن هذه الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة جادة من العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح المنظومة الصحية وبناء نظام صحي آمن وفعّال ومستدام، تكون الجودة وسلامة المريض في قلبه.”
وأضاف: نفخر بأننا في (جهار) أصبحنا نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، بفضل التزامنا بتطبيق معايير الجودة المعترف بها دولياً، وحرصنا الدائم على تطوير الكوادر الوطنية وبناء ثقافة مؤسسية تُعلي من شأن سلامة المرضى في كل مراحل تقديم الخدمة.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز الدولي ليس مجرد تكريم رمزي، بل هو اعتراف عالمي بقدرة مصر على صياغة وتطبيق معايير وطنية تضاهي أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير الدولي سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية في منظومة الاعتماد الوطنية، ويدفع بخطى الإصلاح الصحي إلى مزيد من التقدم.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس هيئة الاعتماد البرازيلية عن تقديره الكبير للتجربة المصرية، مؤكدًا أن بلاده تحرص على تعزيز سبل التعاون مع “جهار” في مجالات التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات في مجال جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت منصة معرفية يمكن الاستفادة منها في تطوير النظم الصحية في أمريكا اللاتينية.
كما شهدت فعاليات اليوم لقاءً ثنائيًا بين الدكتور أحمد طه والمدير التنفيذي للإسكوا، الذي عبّر عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية، مؤكدًا أن مصر جديرة باستضافة المؤتمر الدولي لجودة الرعاية الصحية للإسكوا خلال الأعوام القليلة القادمة، لما تمتلكه من خبرات تنظيمية وقدرات علمية وبشرية تؤهلها لريادة هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي إطار توسيع مجالات التعاون الدولي، عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، لقاءً مع ممثلي هيئة الاعتماد الأمريكية (JCI) لبحث آفاق التعاون في تطوير معايير الجودة، وتبادل الخبرات الفنية، والتدريب المتخصص للعاملين في المنشآت الصحية المصرية.
وقال طه: “نؤمن بأن الشراكات الدولية مع المؤسسات الكبرى مثل JCI وISQua تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التطوير المستمر، ونعتبرها استثمارًا في مستقبل الجودة الصحية في مصر والمنطقة.”
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تحقق اليوم ليس نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة نحو مرحلة أعمق من التكامل الدولي والتميز المهني، نواصل فيها ترسيخ اسم مصر كواحدة من الدول الرائدة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.”
ويؤكد هذا اليوم البارز والمميز أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تواصل ترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية ذات حضور دولي فاعل، تمثل مصر في المحافل العالمية، وتدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤيتها الطموحة نحو نظام صحي آمن وفعّال ومستدام، يعكس ريادة مصر في مجال جودة الرعاية الصحية إقليميًا ودوليًا.

المؤتمر الدولي السنوي الرعاية الصحية البرازيل جودة الرعاية الصحية النجمات الذهبية

