أستاذ علوم سياسية: إسرائيل قد تخلق ذرائع بشأن اتفاق غزة

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة .

وقال طارق فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" إسرائيل قد تخلق الذرائع ولا تكمل مراحل اتفاق غزة ".

وتابع طارق فهمي :" الحكومة الإسرائيلية تعاني من أزمة كبيرة وإسرائيل في أزمة كبيرة داخلية وهناك حالة اضطراب داخل حكومة نتنياهو ".



واكمل طارق فهمي :" يجب تواجد قوة دولية بمهام معينة في غزة من اجل ضمان تنفيذ باق بمراحل اتفاق غزة ".



ولفت طارق فهمي :" هناك ميليشيات فلسطينية مدعومة من الشاباك الإسرائيلي في غزة تقوم بنشر الفوضى ".

