دينا أبو الخير: الدعاء يجب أن يخلو من الفتنة والرزق ليس مقصورا على المال

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الدعاء الصادق ينبغي أن يكون خاليا من الفتنة، مشيرة إلى أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل له صور متعددة ومتفاوتة بين الناس.

وقالت أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، إن أعظم أنواع الرزق هو نعمة الإسلام، التي تُعد منحة إلهية لا توازيها أي نعمة دنيوية أخرى.

وأضافت أن من بين النعم العظيمة التي يغفل عنها الإنسان نعمة الصحة والعافية، موضحة أن الإنسان لا يدرك قيمتها الحقيقية إلا عندما يفقدها.

وشددت على أهمية أن يتأمل الإنسان النعم التي تحيط به وألا يتغافل عنها، قائلة إن الرضا والشكر من أعظم أسباب دوام النعمة واتساع الرزق.