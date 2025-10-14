دينا أبو الخير: الزواج مسؤولية وليس شكليات ومظاهر

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الجرائم التي نشهدها مؤخرًا في المجتمع، مثل قتل الأزواج لزوجاتهم وأبنائهم ثم الانتحار، تُعد من الكبائر التي سيُحاسب عليها الإنسان أمام الله حسابًا عسيرًا.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، إن الحوادث المؤلمة التي يتناقلها الناس أسبوعيًا، حيث يقتل الزوج زوجته وأولاده ثم يُنهي حياته، أصبحت كارثة مجتمعية تُنذر بخطر عظيم، مؤكدة أن "الحياة ليست مجرد مساكنة تحت سقف واحد، بل هي سكن ورحمة وأمان، وإذا غابت هذه القيم فلا يجوز الاستمرار في علاقة تهدد النفس".

وأضافت أن كثيرًا من الزوجات يخشين ترك البيت أو طلب الطلاق خوفًا من عدم القدرة على الإنفاق أو من كلام الناس، مشددة على أن كل ذلك يهون أمام النفس، داعية النساء إلى عدم ترك أنفسهن عرضة للخطر، قائلة: "لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الضرر مقصودًا أو غير مقصود، فالنفس أولى بالحماية من أي اعتبار آخر.

وأكدت أن المقبلين على الزواج يجب أن يمروا بفترة خطوبة كافية للتعرف على شخصية الطرف الآخر، مشيرة إلى أن الزواج ليس شكليات أو مظاهر مادية فقط، بل هو مسؤولية قائمة على النضج النفسي والتوازن العقلي.