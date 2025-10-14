منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا

انتهت مباراة منتخب مصر للهوكي رجال بقيادة أحمد زكريا أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز السابع عشر في التصنيف العالمي، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث عشر عالميًا.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زامبيا غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويصعد للمباراة النهائية أصحاب المركز الأول والثاني للمنافسة على لقب البطولة الأفريقية للهوكي.

وكان منتخب مصر للرجال خاض مباراتين سابقتين في البطولة، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في كلتيهما، حيث فاز في المباراة الأولى على منتخب كينيا بنتيجة (2-1)، ثم واصل انتصاراته في اللقاء الثاني بتغلبه على منتخب نيجيريا بنتيجة (6-3)، ليواصل مشواره القوي في البطولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، استقبل سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم داتو الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، الذي وصل إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي خلال زيارته عددا من اللقاءات الرسمية مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب قيامه بجولة لزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.

بينما يشارك في منافسات السيدات خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة التاسعة لبطولة السيدات كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات حيث كانت آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.