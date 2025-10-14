قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا

منتخب الهوكي
منتخب الهوكي
حمزة شعيب

انتهت مباراة منتخب مصر للهوكي رجال بقيادة أحمد زكريا أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز السابع عشر في التصنيف العالمي، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث عشر عالميًا.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زامبيا غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويصعد للمباراة النهائية أصحاب المركز الأول والثاني للمنافسة على لقب البطولة الأفريقية للهوكي.

وكان منتخب مصر للرجال خاض مباراتين سابقتين في البطولة، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في كلتيهما، حيث فاز في المباراة الأولى على منتخب كينيا بنتيجة (2-1)، ثم واصل انتصاراته في اللقاء الثاني بتغلبه على منتخب نيجيريا بنتيجة (6-3)، ليواصل مشواره القوي في البطولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، استقبل سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم داتو الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، الذي وصل إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي خلال زيارته عددا من اللقاءات الرسمية مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب قيامه بجولة لزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.

بينما يشارك في منافسات السيدات خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة التاسعة لبطولة السيدات كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات حيث كانت آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.

منتخب مصر للهوكي الهوكي جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

دعاء التوبة من الذنب

دعاء التوبة من الذنب المتكرر.. ردده بعد المغرب واغتنم الأجر

مجمع البحوث الإسلامية

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية

أذكار المساء

راحة للنفس وسكينة.. لا تفوت ثواب ترديد أذكار المساء

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد