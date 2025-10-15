السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة

عقد اليوم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على آخر مستجدات موقف التسليم النهائي لمشروعات المبادرة لدفع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ،جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ،رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون ، وكيل وزارة الصحة ،رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي، مدير شركة غاز مصر ،ممثلي شركة الكهرباء وهيئة الطرق والكبارى والرى والزراعة والاتصالات ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات إستلام عدد من القطاعات الخدمية ومنها الصحة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز ، وكذا مناقشة نسب انجاز الأسواق والمواقف والطرق والتأكيد على تلافى كافة الملاحظات لاستلامها لدخولها الخدمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تضمن الاجتماع مناقشة نسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي نهاية الاجتماع أشار السكرتير العام إلى تأكيد محافظ المنوفية على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات لتسريع إجراءات تسليم تلك المشروعات في أقرب وقت والتجهيز لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.