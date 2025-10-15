قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير

محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدى البلد بشان اخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير قائلا “سأقوم بزيارة المتحف المصري الكبير غدا لمتابعة آخر استعدادات افتتاح المتحف على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك متابعة حقيقة لافتتاح هذا الصرح التراثي والسياحي”.

وأضاف مدبولي لصدى البلد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على ضمان جاهزية المشروع الأثري الأضخم في العالم، وظهوره بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وجهة ثقافية وسياحية عالمية

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في دعم حركة السياحة وزيادة أعداد الزوار إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إن المتحف المصري الكبير سيكون هدية من مصر للعالم أجمع، مشيرا الي أنه متحف عالمي ويضم تراث حضاري وأثري للإنسانية.

وتابع مدبولي أن هذا الصرح السياحي والتراثي سيسهم في تعظيم العوائد وزيادة تدفق السياح على مصر، مشيرا الي أن مدير المتحف أكد له أن متوسط عدد الزوار اليومي للمتحف قبل الافتتاح الرسمي يفوق أعداد زوار المتاحف العالمية، وهو ما يؤكد أن الافتتاح يساعد على زيادة أعداد السائحين القادمين لمصر للاستمتاع بهذا الصرح العالمي.

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

