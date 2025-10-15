مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير

رد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدى البلد بشان اخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير قائلا “سأقوم بزيارة المتحف المصري الكبير غدا لمتابعة آخر استعدادات افتتاح المتحف على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك متابعة حقيقة لافتتاح هذا الصرح التراثي والسياحي”.

وأضاف مدبولي لصدى البلد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على ضمان جاهزية المشروع الأثري الأضخم في العالم، وظهوره بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وجهة ثقافية وسياحية عالمية

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في دعم حركة السياحة وزيادة أعداد الزوار إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إن المتحف المصري الكبير سيكون هدية من مصر للعالم أجمع، مشيرا الي أنه متحف عالمي ويضم تراث حضاري وأثري للإنسانية.

وتابع مدبولي أن هذا الصرح السياحي والتراثي سيسهم في تعظيم العوائد وزيادة تدفق السياح على مصر، مشيرا الي أن مدير المتحف أكد له أن متوسط عدد الزوار اليومي للمتحف قبل الافتتاح الرسمي يفوق أعداد زوار المتاحف العالمية، وهو ما يؤكد أن الافتتاح يساعد على زيادة أعداد السائحين القادمين لمصر للاستمتاع بهذا الصرح العالمي.