مدبولي: نستهدف زيادة أعداد السياح وندير ملف سد النهضة بحكمة دون تفريط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة أعداد السياح خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة وأعلى درجات الأمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي وتحسين الخدمات بما يليق بمكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ملف سد النهضة

وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على أن الدولة المصرية تدير ملف سد النهضة بحكمة بالغة واحترافية كاملة، مؤكدًا أن تعامل مصر الهادئ والمسؤول مع هذا الملف لا يعني مطلقًا ضعفًا أو تنازلًا عن الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل.

وأضاف مدبولي أن مصر تلتزم بثوابتها الوطنية في الحفاظ على مصالحها المائية، وتتحرك في هذا الإطار عبر مسارات سياسية ودبلوماسية مدروسة، هدفها تحقيق التنمية دون الإضرار بحقوق الشعب المصري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أمن المواطن وحقوقه في مقدمة أولوياتها، سواء في الداخل عبر تعزيز الأمان والاستقرار وجذب السياحة، أو في الخارج من خلال الدفاع عن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.