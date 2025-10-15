مدبولي: إشادة الرئيس الأمريكي بانخفاض معدلات الجريمة في مصر دعاية لا تقدر بثمن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، تعتبر دعاية كبيرة لا تقدر بثمن، وشهادة كبيرة لا تحتاج لترويج.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن عام 2026 سيكون عاما مميزا بالنسبة لأعداد السائحين، والإيرادات السياحية، ولكن نحتاج لمضاعفة الأرقام خلال السنوات القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “لا بد أن نستغل أن مصر تتمتع بأعلى معدلات الأمان، وسيكون ضمن الحملة الترويجية للسياحة، إضافة لافتتاح المتحف المصري الكبير”.