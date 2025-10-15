رئيس الوزراء: مؤسسات دولية أشادت بمعدلات النمو الإيجابية للإقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه دائما كنا نؤكد أن معبر رفح كان مفتوح دائما من الجانب المصري، ولكن الجانب الفلسطيني كان مغلق، و خلال تلك الفترة تم العمل على إدخال العديد من المساعدات الإنسانية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، إن مؤسسة ريتش أشادت بالخطوات الإصلاحية للإقتصاد المصري، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي أكد أن الإقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أكد أن معدل النمو الإقتصادي المصري سيرتفع إلى 4.5% خلال عام 2026، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لنمو الإقتصاد المصري.