الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو

أكد رائد النمر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني عانى على مدار عامين من العدوان الإسرائيلي والشعب الفلسطيني بدأ يتنفس الصعداء .



وقال رائد النمر في مداخلة هاتفية على قناة “ دي إم سي”: "عدد كثير من المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة ويجب دعم القطاع الصحي في غزة".



وتابع رائد النمر: " المنظومة الصحية في غزة متدهورة وهذا الامر ينعكس سلبا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين ".

وأكمل رائد النمر : "القطاع الإغاثي في غزة بحاجة إلى المزيد من الدعم ومئات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى".

ولفت رائد النمر: “نحتاج إلى الوقود والاكسجين لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة”، مضيفا: "نرحب بالجهود المصرية التي تعمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".