وزيرة التضامن: المساعدات الإنسانية وقت الحروب ضرورة.. ومصر تساند غزة لضمان الحق في الحياة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المساعدات الإنسانية الدولية خلال أوقات الحروب تمثل ضرورة إنسانية لا غنى عنها، مشددة على أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة بما يضمن لهم الحق في الحياة والعيش الكريم.

تقديم كافة الدعم

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر المصري وشركاء العمل الإنساني لتأمين وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن مصر تعمل على تسهيل دخول قوافل الإغاثة، وتوفير المستودعات اللازمة لتخزين وتوزيع المساعدات الغذائية والطبية، مشيرة إلى أن التضامن العربي والإنساني هو الركيزة الأساسية لمساندة الشعوب في أوقات الأزمات.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل من أجل تخفيف معاناته، تنفيذًا لالتزامها الإنساني والعربي تجاه الأشقاء في غزة.