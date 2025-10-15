الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الأولوية القصوى خلال الأسابيع التالية لوقف الحرب على قطاع غزة تتمثل في زيادة الدعم الطبي والمستلزمات الصحية، موضحًا أن العبء الواقع على المستشفيات لن يقل، بل سيتزايد مع تمكن مزيد من المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية بعد انقطاع طويل.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المنظمة كانت على استعداد لهذه المرحلة منذ أسابيع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة كافة.

وتابع: "كنا نعلم أن وقف إطلاق النار سيأتي في لحظة ما، لذلك كان لزامًا علينا أن نكون جاهزين لتعزيز الدعم الإنساني والطبي"، مؤكدًا أن المنظمة قدمت مساعدات عاجلة لمستشفى الأهلي في مدينة غزة لتغطية احتياجات نحو خمسة آلاف شخص.

وشدد المتحدث على ضرورة توسيع عمليات الإخلاء الطبي من قطاع غزة، مبينًا أن أكثر من 50 ألف شخص بحاجة إلى إخلاء عاجل، من بينهم أربعة آلاف طفل.

وواصل، أن هذه العملية معقدة للغاية لأنها لا تتعلق فقط بإدخال أو إخراج المرضى، بل تتطلب وجود مرافقين وتعاونًا من الدول المستضيفة لهؤلاء المرضى.

