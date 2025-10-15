ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع حارس مرماه المغربي ياسين بونو، لتجديد عقده.

وبحسب صحيفة “اليوم" السعودية، فإن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو ووكالته، يقضي بتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الاتفاق يسير في مراحله النهائية، حيث تبقت بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن التجديد، المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمتد لموسمين إضافيين حتى عام 2028، في خطوة تهدف من خلالها إدارة الهلال إلى الحفاظ على استقرار الفريق.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق

في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال في المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط