قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: شهادة الرئيس الأمريكي بمعدلات الأمان في مصر "دعاية كبيرة جدا"
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي

ياسين بونو
ياسين بونو

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع حارس مرماه المغربي ياسين بونو، لتجديد عقده.

وبحسب صحيفة “اليوم" السعودية، فإن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو ووكالته، يقضي بتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الاتفاق يسير في مراحله النهائية، حيث تبقت بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن التجديد، المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمتد لموسمين إضافيين حتى عام 2028، في خطوة تهدف من خلالها إدارة الهلال إلى الحفاظ على استقرار الفريق.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق

في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال في المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط

الهلال ياسين بونو الهلال السعودي الاتفاق الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أشعر بفتور وتكاسل عن الصلاة أحيانا فماذ أفعل؟.. الإفتاء تضع روشتة شرعية

العدل بين الزوجات

هل يُرجح عدد الأبناء كفة الزوجة الأولى في المبيت؟.. عطية لاشين يجيب

مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية تقوم على الشورى والعقل الجمعي ولا تحتمل الانفراد بالرأي

مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية ترتكز على الشورى والعقل الجمعي

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد