الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدمرداش: ما تحقق في نادي الزهور خلال السنوات الماضية لا يمكن إنكاره

المستشار محمد الدمرداش
المستشار محمد الدمرداش
حسام الحارتي

أكد المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور الرياضي والمرشح على مقعد الرئاسة ضمن قائمة "أبناء الزهور – واقع مستقر وتطوير مستمر"، أن النادي شهد خلال السنوات الثماني الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التطور الحاصل أصبح "واضحاً بالعين المجردة ولا يمكن إنكاره حتى من أشد المعارضين".

وأوضح الدمرداش أن مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية عام 2017 واجه العديد من التحديات التنظيمية والمالية، لكنه ركّز على تطوير البنية التحتية والمنشآت والقطاع الرياضي في المقام الأول.

وقال إن النادي شهد قفزة كبيرة في النشاط الرياضي، حيث تضاعفت أعداد الممارسين، وارتفع مستوى الفرق الجماعية والفردية، ووصل عدد من أبطال النادي إلى تصنيفات عالمية متقدمة في رياضات متعددة.

وأضاف أن إدارة النادي أولت اهتماماً خاصاً بمنشآت حمامات السباحة والملاعب المفتوحة، حيث تم تطوير وصيانة المجمعات بشكل كامل بعد أن كانت تعاني من أعطال متكررة، إلى جانب مضاعفة عدد الملاعب الرياضية وإضافة ملاعب جديدة لخدمة مختلف الألعاب.

كما استعرض الدمرداش تطوير المبنى الاجتماعي وحدائق الأطفال في فرعي مدينة نصر والتجمع الخامس، موضحاً أنه تمت إعادة بناء الحديقة اليابانية التاريخية للنادي لتعود إلى سابق عهدها من الجمال والتميز، بالإضافة إلى توسعة وتجديد صالة اللياقة البدنية وتزويدها بأحدث الأجهزة الأوروبية.

وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالنادي، أوضح الدمرداش أن مجلس الإدارة نجح في الحفاظ على كامل مساحة النادي بعد أن كان مخططاً لاستقطاع جزء كبير منها، كما تم تنفيذ أول جراج هيدروليكي للأعضاء وتطوير البوابة الرئيسية بعد نحو عشرين عاماً من دون تحديث.

وأكد الدمرداش في كلمته أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتعاون بين مجلس الإدارة والأعضاء، مشدداً على أهمية النقد البنّاء في مسيرة التطوير، وداعياً الجميع إلى الاحتكام للقانون والمؤسسات الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى.

واختتم الدمرداش حديثه بالإشارة إلى أن قائمة "أبناء الزهور – واقع مستقر وتطوير مستمر" التي يخوض من خلالها الانتخابات المقبلة، وضعت برنامجًا انتخابيًا طموحًا وشاملًا يمتد لأربع سنوات، يستهدف استكمال مسيرة التطوير في المقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع التجمع الخامس.

ويشمل البرنامج إنشاء حمام سباحة مغطى جديد، وتطوير المباني الاجتماعية والملاعب المفتوحة، واستحداث مضمار للدراجات ومناطق خضراء إضافية، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية والخدمية وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الألعاب.

كما يتضمن تطبيق أنظمة رقمية متكاملة للحجز والدفع الإلكتروني، وتطوير الحديقة اليابانية، ورفع مستوى الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يعزز من دور النادي كصرح رياضي واجتماعي متكامل يليق بأعضائه ومكانته بين الأندية الكبرى.

وتضم قائمة "أبناء الزهور" كلا من: المستشار الدكتور محمد الدمرداش على مقعد الرئاسة، والمستشار إيهاب الشريطي على مقعد نائب الرئيس، والمحاسب علي عادل على مقعد أمين الصندوق، والمهندس أحمد أسامة على مقعد أمين الاستثمار، والأعضاء فوق السن كل من: اللواء الدكتور المهندس حازم حسن، والدكتور المهندس أيمن بيرم، والمهندس محمد البستاني، والمهندس محمد عبد السلام، والدكتورة مي فارس، وكابتن ياسر حفني، والأعضاء تحت السن المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، والدكتورة آية شريف، وعن فرع التجمع الخامس اللواء الدكتور المهندس عمرو عبد العزيز السيد عبد الله، والدكتورة نشوى النحاس.

وقادت غالبية هذه القائمة مسيرة الإنجازات في نادي الزهور خلال السنوات الماضية التي شهد نهضة حقيقية على جميع الأصعدة.

الجميع يشهد بما تحقق من منجزات تمت على أفضل صورة في المقر الرئيسي بمدينة نصـر وفرع النادي بالتجمع الخامس.

المستشار محمد الدمرداش نادي الزهور نادي الزهور الرياضي أبناء الزهور المهندس حازم حسن

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

إليسا ووائل كفوري

أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري بموسم الرياض

اصالة

أصالة تعلن قدوم فرد جديد في العائلة وتوجه له رسالة مؤثرة

مي سليم وميس حمدان

مي سليم تشارك جمهورها صورا برفقة شقيقتها

بالصور

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

