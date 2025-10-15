كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ملك زاهر، مرتدين بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معها توب باللون الابيض، وأكملت إطلالتها بكارديجان بألوان مختلفة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ملك زاهر ، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الكاجوال.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك زاهر ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك أحمد زاهر