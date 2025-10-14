3 أسباب غير متوقعة وراء جفاف العين .. تعرف عليها

يؤثر جفاف العين على طبقات الدموع التي تغطي قرنيتك، يحدث ذلك عندما لا تكون الدموع كافية أو عندما تتبخر بسرعة كبيرة، تشمل الأعراض حرقة وحكة وشعورًا برمل في العين، قد تحتاج إلى تجربة عدة علاجات مختلفة لإيجاد الحل المناسب لك.

أسباب جفاف العين

تشمل أسباب جفاف العين ما يلي:

عيون لا تنتج ما يكفي من الدموع

الدموع التي تتبخر بسرعة كبير

قد يحدث جفاف العين بمفرده أو مع حالات طبية أخر، في بعض الحالات، يكون جفاف العين علامة على:

التهاب الجفن

مرض العين الدرقية

مضاعفات جفاف العين

تتراوح مضاعفات جفاف العين بين الخفيفة والشديدة، وتشمل:

تندب القرنية

قرح القرنية

تهيج العين

عدوى

مشاكل في الرؤية

