أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
مرأة ومنوعات

3 أسباب غير متوقعة وراء جفاف العين .. تعرف عليها

نهى هجرس

يؤثر جفاف العين على طبقات الدموع التي تغطي قرنيتك، يحدث ذلك عندما لا تكون الدموع كافية أو عندما تتبخر بسرعة كبيرة، تشمل الأعراض حرقة وحكة وشعورًا برمل في العين، قد تحتاج إلى تجربة عدة علاجات مختلفة لإيجاد الحل المناسب لك.

أسباب جفاف العين

تشمل أسباب جفاف العين ما يلي:

عيون لا تنتج ما يكفي من الدموع

الدموع التي تتبخر بسرعة كبير

قد يحدث جفاف العين بمفرده أو مع حالات طبية أخر،  في بعض الحالات، يكون جفاف العين علامة على:

التهاب الجفن

مرض العين الدرقية

مضاعفات جفاف العين

تتراوح مضاعفات جفاف العين بين الخفيفة والشديدة، وتشمل:

تندب القرنية

قرح القرنية

تهيج العين

عدوى

مشاكل في الرؤية

المصدر webmd

ليلى علوي
أوبل فرونتيرا
مي عمر
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
