هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه السائل: "وأنا بصلي الظهر نسيت صليت كام ركعة، ثلاث ولا أربع؟ ينفع أعيد الصلاة ولا أختمها؟".

حكم نسيان عدد الركعات

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء،  أن المصلّي في هذه الحالة يبني على الأقل، أي يعتبر العدد الأقل من الركعات هو الصحيح، ثم يُكمل صلاته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم".

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من شك في صلاته لا يعيدها كاملة، بل يكمل على الأقل ويؤدي سجود السهو في نهاية الصلاة، حتى يُجبر ما قد يكون نقص منها.

ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء "ربنا يتقبل من جميل ومن كل من يسأل ويتحرّى الصواب، ويجعله من الصالحين الفالحين، ويقرّ عين والديه به".

حكم نسيان التشهد الأوسط

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال أحد المشاهدين حول حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة، قائلاً: "اللي يترك التشهد الأوسط سهواً، يسجد للسهو قبل السلام".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل التسليم، لأن المصلّي ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط، ونسيانه لا يُبطل الصلاة.

حالات سجود السهو قبل السلام

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "يعني لو هو قعد للتحيات الأخيرة وقال التحيات، وخلاص هيسلّم، لا.. يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وبعدين يسلّم التسليمتين وخلاص". 

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن سجود السهو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً بالأمة، وجبرًا للنقص الذي قد يقع في الصلاة دون قصد، فلا يُعيد المصلّي صلاته، بل يكتفي بهاتين السجدتين قبل التسليم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "المقصود أن المصلّي لا يُشدد على نفسه، فالدين يُسر، وسجود السهو جابر لأي سهو أو نسيان في أركان أو واجبات الصلاة ما لم يكن متعمّدًا".

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء نسيان عدد الركعات الصلاة

