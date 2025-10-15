أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو

عرض برنامج " صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقرير فيديو من أحد محلات اللحوم، لمعرفة أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 15-10-2025.



وقالت مراسلة البرنامج ماهيتاب مختار، إن الأسعار تختلف على حسب القطعية، وأن كل جزء يكون له سعر، وأنها موجودة اليوم في منطقة المعادي لمعرفة الأسعار.



وقال صاحب محل اللحوم، إنه يتمنى انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل المواطنين، وكشف أن سعر كيلو اللحمة 440 جنيه، وفي مناطق آخري قد تكون بـ 390 جنيه.



وأوضح أن سعر كيلو الفلتو يسجل اليوم 440 جنيه، والموزة بـ 440، ووش الفخدة بنفس السعر 440 جنيه، والضاني بـ 480 جنيه.



وكشف أن المواطن لا يعرف هل قطعة اللحمة صغيرة أو كبيرة، لكن صاحب المحل هو الوحيد الذي يعلم، وأن هذا يعتمد على ثقة الجزار.

