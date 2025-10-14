قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
ضبط 65 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بيطرية في الغردقة

ابراهيم جادالله

نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حملة تفتيشية موسّعة بمدينة الغردقة وضواحيها، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وترأستها الدكتورة رشا ربيع، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، بمشاركة الدكتورة نهاد حسين، طبيبة المجازر والتفتيش البيطري، وبالتعاون مع مباحث التموين.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المطاعم وأماكن بيع وعرض اللحوم في الهايبرات والسوبر ماركت بمدينة الغردقة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 65 كيلوغرامًا من الكبد والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمه للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن اللجان التفتيشية ستواصل حملاتها اليومية على الأسواق والمحال والمطاعم، لضمان جودة المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

