ضبط 65 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بيطرية في الغردقة

نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حملة تفتيشية موسّعة بمدينة الغردقة وضواحيها، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وترأستها الدكتورة رشا ربيع، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، بمشاركة الدكتورة نهاد حسين، طبيبة المجازر والتفتيش البيطري، وبالتعاون مع مباحث التموين.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المطاعم وأماكن بيع وعرض اللحوم في الهايبرات والسوبر ماركت بمدينة الغردقة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 65 كيلوغرامًا من الكبد والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمه للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن اللجان التفتيشية ستواصل حملاتها اليومية على الأسواق والمحال والمطاعم، لضمان جودة المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.