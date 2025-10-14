ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت أحد المطاعم الشهيرة بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين من الغش الغذائي.

تم تشكيل حملة من مديرية التموين بسوهاج، بالاشتراك مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، وبمرافقة ضباط مباحث تموين سوهاج، تمت مداهمة المطعم المشار إليه.

حوادث محافظة سوهاج

وبتفتيش المطعم، عُثر على نحو 350 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة والحمام واللحوم البلدية داخل ثلاجات المطعم، وتبين أنها تحمل علامات تعفن وانبعاث روائح كريهة منها، كما ثبت بعد فحصها من قِبل الأطباء البيطريين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عن المطعم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بسوهاج استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم، لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو الغش في المواد الغذائية.