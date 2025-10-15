وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور

صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، القداس الإلهي بقرية جزيرة طما، أعقبه وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالقرية، بمشاركة عدد كبير من آباء كهنة الإيبارشية والأراخنة وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور غفير من الشعب.

وضع حجر أساس تجديد كنيسة

يُذكر أن الكنيسة بُنيت منذ نحو ٧٢ عامًا، في عهد مثلث الرحمات نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا المتنيح، وقد تعرضت للحريق أكثر من مرة، وصدر القرار بإعادة بنائها خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويُتبع في مثل هذه المناسبات أن توضع داخل حجر الأساس مجموعة من المستندات التي توثق زمن البناء والشخصيات المشاركة فيه، من بينها نسخة من الكتاب المقدس، وصليب، وأوراق ملكية الأرض، والتصريح الرسمي بالبناء، والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصور للأب البطريرك والأسقف، وتُحفظ جميعها في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.