الفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء استعدادها لتسليم 4 جثامين جديدة لإسرائيليين

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، مساء الثلاثاء، بأن المقاومة في قطاع غزة أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم رفات أربعة أسرى إسرائيليين خلال الليلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن عملية التسليم متوقعة عند الساعة العاشرة مساء، فيما أكد وسائل إعلام قطرية أن الفصائل في غزة ستسلم دفعة جديدة من الجثامين في إطار جهود التهدئة الجارية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تتوقع تسلم المزيد من رفات قتلاها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى زيادة في وتيرة تحركات حماس بهذا الشأن.

وفي رد فعل إسرائيلي، قررت الحكومة اليوم عدم فتح معبر رفح يوم الأربعاء وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى عدم التزام حماس بتسليم جميع رفات القتلى. وجاء القرار بناء على توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك"، وسط اتهامات بأن الدمار الواسع الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية يعقّد مهمة العثور على الجثامين.

وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، في رسالة لعائلات القتلى، أن الضغوط ستتواصل على حماس حتى تستكمل عملية إعادة الجثامين كافة، مشدداً على أن القضية تمثل أولوية قصوى لدى الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل أبلغت عبر الوسطاء بأن استعادة الرفات تمثل جزءاً أساسياً من الاتفاق مع حماس، وإنها تملك معلومات دقيقة بشأن عدد الجثامين المحتجزة، ما يقلل من هامش المناورة لدى الفصائل.

وفي محاولة لتسريع العملية، أبلغ الوسطاء إسرائيل استعدادهم لتشكيل فريق تقني يضم مندوبين من مصر وقطر وتركيا للعمل ميدانياً داخل غزة، لتحديد مواقع الجثث المتبقية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

من جهته، وصف الصليب الأحمر الدولي مهمة العثور على الجثامين وسط الأنقاض بأنها "تحدٍ هائل"، مشيراً إلى أن العملية قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع، وقد تنتهي دون العثور على بعض الرفات.

وكانت حماس قد سلمت أمس أربعة جثامين فقط من أصل 28، ما أثار غضباً واسعاً داخل إسرائيل، حيث دعت لجنة عائلات الأسرى الحكومة إلى تجميد تنفيذ بنود الاتفاق الأخرى إلى حين استكمال تسليم جميع الجثث.