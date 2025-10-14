قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء استعدادها لتسليم 4 جثامين جديدة لإسرائيليين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، مساء الثلاثاء، بأن المقاومة في قطاع غزة أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم رفات أربعة أسرى إسرائيليين خلال الليلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن عملية التسليم متوقعة عند الساعة العاشرة مساء، فيما أكد وسائل إعلام قطرية أن الفصائل في غزة ستسلم دفعة جديدة من الجثامين في إطار جهود التهدئة الجارية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تتوقع تسلم المزيد من رفات قتلاها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى زيادة في وتيرة تحركات حماس بهذا الشأن.

وفي رد فعل إسرائيلي، قررت الحكومة اليوم عدم فتح معبر رفح يوم الأربعاء وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى عدم التزام حماس بتسليم جميع رفات القتلى. وجاء القرار بناء على توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك"، وسط اتهامات بأن الدمار الواسع الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية يعقّد مهمة العثور على الجثامين.

وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، في رسالة لعائلات القتلى، أن الضغوط ستتواصل على حماس حتى تستكمل عملية إعادة الجثامين كافة، مشدداً على أن القضية تمثل أولوية قصوى لدى الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل أبلغت عبر الوسطاء بأن استعادة الرفات تمثل جزءاً أساسياً من الاتفاق مع حماس، وإنها تملك معلومات دقيقة بشأن عدد الجثامين المحتجزة، ما يقلل من هامش المناورة لدى الفصائل.

وفي محاولة لتسريع العملية، أبلغ الوسطاء إسرائيل استعدادهم لتشكيل فريق تقني يضم مندوبين من مصر وقطر وتركيا للعمل ميدانياً داخل غزة، لتحديد مواقع الجثث المتبقية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

من جهته، وصف الصليب الأحمر الدولي مهمة العثور على الجثامين وسط الأنقاض بأنها "تحدٍ هائل"، مشيراً إلى أن العملية قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع، وقد تنتهي دون العثور على بعض الرفات.

وكانت حماس قد سلمت أمس أربعة جثامين فقط من أصل 28، ما أثار غضباً واسعاً داخل إسرائيل، حيث دعت لجنة عائلات الأسرى الحكومة إلى تجميد تنفيذ بنود الاتفاق الأخرى إلى حين استكمال تسليم جميع الجثث.

المقاومة في قطاع غزة رفات أربعة أسرى إسرائيليين قطاع غزة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات

جانب من الحملات

«ردع المخالفين»..استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الوجه الحضارى لحدائق أكتوبر

جانب من اللقاء

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة ماريوت الدولية بواشنطن التوسع في السياحة الفتدقية

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

المزيد