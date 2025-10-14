قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية كان لها موقف واضح منذ البداية بشأن دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن القاهرة رفضت التهجير منذ البداية وقالت إنها لن تشارك فيه ولن يحدث.

وتابع  الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم تابع باهتمام  مفاوضات السلام بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ.


ولفت  الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مفاوضات وقف الحرب كادت تفشل مساء الأربعاء قبل الماضي، بسبب تمسك طرفي التفاوض، والمخابرات العامة المصرية تدخلت لأنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بضرورة إنهاء هذا الأمر هنا على أرض مصر.

وأكد أن مصر لديها خبرة هائلة في التعامل مع حماس والإسرائيليين، موضحا أنه لم يكن هناك لقاء مباشر بين وفد المقاومة وتل أبيب، ولكن الحركة كانت تجلس مع المبعوث الأمريكي في حضور رئيس المخابرات التركية والمصرية.

واستكمل أن خليل الحية سأل ويتكووف خلال المفاوضات ماذا لديكم من ضمانات لحماس لمنع تكرار الحرب، وبعد إنهاء الخلاف اجتمع الجميع في غرفة واحدة وابتسموا وسلموا على بعض في مشهد إخراجه عبقري ما كان ليحدث في مكان آخر سوى مصر.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وجهت الدعوات للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام والتي كانت قمة غير مسبوقة بحسب وصف ترامب، موضحا أن الدعوات شملت قادة الدول المحبة والداعمة للسلام.

وأكمل أن أمريكا وجهت دعوة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن بالتنسيق مع مصر، موضحا أن القمة حققت نجاحا كبيرًا لتوقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أحمد موسى القضية الفلسطينية رفضت التهجير

